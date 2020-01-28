Deprem olmadan 10 dakika önce tespit eden sistem bulduğunu öne sürdü

Balıkesir'de elektronik mühendisi olan Cengiz Çetin, depremi önceden bilen bir cihaz yaptığı iddiasında bulundu. DeHa adını verdiği cihazı, hayvanların huzursuzluğundan ilham alarak bulduğunu söyledi. Çetin deprem öncesinde açığa çıkan elektromanyetik dalgaları cihazın algılayarak büyüklüğü 5 olan depremi 10 dakika önceden haber alan bir sistem geliştirdiğini belirtiyor. Ayrıca cihazın alarm vermesinden sonra 10 dakika içinde deprem olmaması durumunda ilk 2 saatte 6, 5 saat içinde 7 ve 7 ila 24 saat içinde de 7’nin üzerinde büyüklükte bir depremin beklenmesi gerektiğini vurguladı.