Della Miles'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gururlanmalısınız

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li sanatçı Della Miles'den A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek veren sanatçı Başkan Erdoğan ile olan görüşmesiyle ilgili de ilk kez konuştu ve o anları anlattı. Miles, "Kendi ülkemin başkanlarından hiçbiriyle tanışmadım birinin bile elini bile sıkmadım. Başkan Erdoğan çok açık biri, benimle bile görüştü. Bundan etkilendim çok onurlandım. O ve sevgili eşi sadece normal insanlar. Kimseye yukarıdan bakmayan bir başkanınız olduğu için gururlanmalısınız" dedi.