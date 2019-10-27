"DAEŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü" İşte iddialara dayanak gösterilen video

İdlib'in Barisha köyünde terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiaları ortaya atıldı. ABD'li bir yetkili, DAEŞ terör örgütü elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik Amerikan Kuvvetleri'nin bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. ABD merkezli Newsweek internet sitesiyse haberinde Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı. ABD basınında operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler yer aldı. ABD, helikopterlerle hedefleri ateş altına alıp özel kuvvetlerle indirme yaptı. Operasyon 4 saate yakın sürdü.