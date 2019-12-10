"Cybertruck" ile başı dertte bu kez de çarptı
Tesla CEO'su, ilk elektrikli pikap kamyonu "Cybertruck" ile tatsız durumlara düşüyor. Tanıtımda camların kırılmasına küfreden Elon Musk, bu kez trafik dubalarına çarparak bastı gitti...
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Tesla CEO'su, ilk elektrikli pikap kamyonu "Cybertruck" ile tatsız durumlara düşüyor. Tanıtımda camların kırılmasına küfreden Elon Musk, bu kez trafik dubalarına çarparak bastı gitti...