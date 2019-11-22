Cüneyt Özdemir: Yine diyeceksiniz ki 'Cüneyt yandaşa bağladı'
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında ABD'deki sağlık sistemi ile ilgili 'Buraya geldim, doktora gidelim. Mart ayına randevu verdiler. Hangi aydayız? Daha kasımın sonundayız' dedi.
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında ABD'deki sağlık sistemi ile ilgili 'Buraya geldim, doktora gidelim. Mart ayına randevu verdiler. Hangi aydayız? Daha kasımın sonundayız' dedi.