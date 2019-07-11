Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıraları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmi paylaştı.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıraları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmi paylaştı.