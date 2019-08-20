Çöpten Çıkan El Arabasını Almak İçin Kılıçla Saldırdı!
ABD'de çöpten çıkan el arabasını almak için 2 kişi kavga etti. Kavga edenlerden biri el arabasını almak için diğer adama kılıçla saldırırken korku dolu anlar böyle görüntülendi.
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ABD'de çöpten çıkan el arabasını almak için 2 kişi kavga etti. Kavga edenlerden biri el arabasını almak için diğer adama kılıçla saldırırken korku dolu anlar böyle görüntülendi.