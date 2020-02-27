Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı
Çin'de, markette bir anda yere yığılan yaşlı adama doktorun koronavirüs riskini göze alarak hiç düşünmeden suni solunum yapması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Çin'de, markette bir anda yere yığılan yaşlı adama doktorun koronavirüs riskini göze alarak hiç düşünmeden suni solunum yapması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.