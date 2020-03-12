Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
İngiliz vatandaşı Conor Reed, kendisine Çin'in Vuhan kentinde bulaşan koronavirüsü, 1 ay boyunca soğuk algınlığı, grip ve zatürre geçirdikten sonra yendiğini söyledi.
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İngiliz vatandaşı Conor Reed, kendisine Çin'in Vuhan kentinde bulaşan koronavirüsü, 1 ay boyunca soğuk algınlığı, grip ve zatürre geçirdikten sonra yendiğini söyledi.