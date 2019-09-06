Cinayet zanlısı, maktulün mezarı başında dua edip teslim oldu
İstanbul'da çiçek satışı konusunda anlaşmazlık yaşadığı akrabasını maket bıçağıyla sokakta yaralayıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla Adana'da polise teslim olan zanlının, maktulün kabri başında dua edip helallik istemesi yakınlarınca cep telefonuyla görüntülendiği belirlendi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Asmalımescit Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta seyyar çiçek satışı yapan Halil Çakar (18) kesici aletle yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.