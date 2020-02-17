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CHP'li Tevfik Koçak'tan kadınlarla ilgili şok ifade: Kadının işvesine aldanılmaz - Videosu

CHP Ankara Kongresi’nde, kongre delegesi Tevfik Koçak’ın konuşması sırasında "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" sözleri ortalığı karıştırdı.

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