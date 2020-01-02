CHP'li Engin Altay'dan skandal Mehmetçik çıkışı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilecek Libya tezkeresi öncesi Meclis koridorunda karşılaşan AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP'li Engin Altay arasında hafızalara kazınacak bir tartışma yaşandı. CHP'li Altay konuşma sırasında, "Oraya diplomat gönderin asker değil. Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz. Yapmayın, çok ayıp" şeklinde konuşurken Akbaşoğlu "Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp" yanıtını verdi.