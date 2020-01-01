CHP'li belediyenin olduğu Eskişehir, yeni yıla su kuyruğunda girdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60’lık zam, 1 Ocak’ta yürürlüğe girmeden birçok vatandaş ucuz su için yükleme noktalarında kuyruğa neden oldu. Su yükleme noktasında uzun kuyruklar oluşurken, bir vatandaş ise geri sayım sırasında koşarak su yükleme noktasına yetişmeye çalıştı. Vatandaşlar yapılan zam dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yoğun tepki gösterirken, zammın geri alınması için konu yargıya da taşındı.