Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?)

Burak Akkul, koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Çok Gezenti programı ile dünyayı gezen Burak Akkul, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüklerini fakat test sonuçlarının pozitif çıktığını iddia etti. Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Eşi ile birlikte koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan Burak Akkul, "Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Peki Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?