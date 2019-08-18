Bombalanan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü dönüşüyor

Terör Örgütü PKK'nın 3 yıl önce bugün bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrasında zarar gören ve ardından yıkılan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nün yerinde başlatılan "millet bahçesi" projesinin çalışmaları devam ediyor.İçerisinde şehitler anıtının da olacağı millet bahçesininin 25 bin metrekaresinin yeşil alan olacağı belirtildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 3 yıl önce bugün düzenlenen hain saldırıda 3 şehit verilmiş, 251 kişi yaralanmıştı. Hain saldırıyı yakından hisseden Hüseyin Engin'de o günü anlattı. Kendisinin emniyetin arka kapısına 10 metre kala patlama olduğunu belirten Engin, "Evim buraya yakın.Emniyet Müdürlüğü’nün arka kapısına 10 metre kala patlama oldu. Hemen arkamda bulunan öğrenci yurdunda tüp patladı sandım. Çünkü binaların camları aşağı düşüyordu. Patlamanın etkisiyle kaldırımdan caddeye savruldum. Ben de o ara beton duvarın dibine geçip bir süre yerde yattım. Daha sonra baktığımda emniyet binasında duman çıkıyordu. Bahçenin kapsından içeri girdiğimde, millet yerlerde yatıyor, arabalar yanıyordu. Öğrendik ki Malatya istikametinden gelen patlayıcıyla dolu bir minibüs emniyete giremeyeceğini anlayınca bahçe duvarında patlatmış. Allah, terörü kimsenin başına ve memlekete bela etmesin. Elazığ’a kolay kolay terör giremez. Burası sağ kesim o yüzden kolay kolay terör giremez ama nasıl olduysa o gün girdi. Şiddetin ve terörün her türlüsünün Allah belasını versin” dedi.