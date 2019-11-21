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'Biz Böyleyiz' filminden ilk fragman geldi!

Berrak Tüzünataç ile Melikşah Altuntaş'ın hikayesini kaleme aldığı 'Biz Böyleyiz' filminin ilk fragmanı yayınlandı. Caner Özyurt'un yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosunda Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Hümeyra, Boran Kuzum ve Berrak Tüzünataç bulunuyor. Filmde eski arkadaşların ellerinde büyüdükleri Nezihe’nin (Hümeyra) rahatsızlanması üzerine yeniden bir araya gelmelerini, geçmişle hesaplaşmalarını mizahi bir dille anlatıyor.

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