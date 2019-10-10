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Bebek katillerinin gücü sivillere yetti!

PKK/YPG'li teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara attığı havanlar ile 1'i bebek 4 sivil şehit oldu, 70 sivil de yaralandı.

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