BBC Türkçe'den Türkiye üzerinde yeni oyun! Şarlatan Fatma Çetinkaya'yı kullandılar

İngilizler Türkiye'deki medya kuruluşu aracılığıyla skandal ötesi bir habere daha imza attı. Filmlere taş çıkartan bir oyuncuyu da kullanan BBC Türkçe'nin, ekonomik kışkırtma haberi deşifre edildi. BBC Türkçe haber sitesi, 'Geçinemeyenler' başlığı ile ülkede ekonomik durumun kötü halini yansıtan dizi serisi yayımlıyor. Bu haberlerde aileler ile röportaj yapılırken ekonomik koşulların kötü hali altı çizilerek vurgulanıyor. Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. Son bölümünde yer alan röportaj ise akıllara bazı sorular getirdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşadığı iddia edilen Fatma Çetinkaya ile yapılan röportajda Çetinkaya kendini ev ve işyerlerinde temizlik işçisi olarak tanıtıyor. Fakat gerçekte yer alan bazı bilgiler bunun doğru olmadığının kanıtı niteliğinde.