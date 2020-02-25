Başkan'dan FOX'a ayar
Başkan Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD merkezli FOX TV muhabirinin provokatif sorusuna kızan Başkan Erdoğan, "Siz önce yalan haber yapmayı bırakın" dedi.
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Başkan Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD merkezli FOX TV muhabirinin provokatif sorusuna kızan Başkan Erdoğan, "Siz önce yalan haber yapmayı bırakın" dedi.