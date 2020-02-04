Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam, Rus basınında gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında tören kıtasını "Slava Ukraine!" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlaması Rus basınında büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Kiev'de resmi törenle karşılanırken tören kıtasını "Slava Ukraine!" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlaması Rus basınında büyük yankı uyandırdı.