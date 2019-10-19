Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiklerimize asker selamı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.