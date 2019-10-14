Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü. Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli’ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." dedi.