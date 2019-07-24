Başkan Erdoğan Hakan Atilla ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, tahliye kararı verilerek Türkiye'ye gönderilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Başkan Erdoğan, tahliye kararı verilerek Türkiye'ye gönderilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.