Başkan Erdoğan, Elazığ'da enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası enkaz altından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası enkaz altından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü