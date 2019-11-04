Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada

Başakşehir’de örümcek adam’a özenen hırsızların birbirlerinin omzuna basarak duvardan binaya girmesi, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların başka bir iş yerinden alkollü içki çaldıkları anlar ise iş yerindeki kameralarca kaydedilirken, 3 kişi polis tarafından yakalandı.