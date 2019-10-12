'Barış Pınarı'nda sıcak görüntü! Keskin nişancı, YPG'li teröristi avladı
Türkiye'nin terörün kökünü kazımak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında keskin nişancı Türk askerinin YPG'li bir teröristi avladığı görüntüler ortaya çıktı.
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Türkiye'nin terörün kökünü kazımak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında keskin nişancı Türk askerinin YPG'li bir teröristi avladığı görüntüler ortaya çıktı.