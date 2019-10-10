Barış Pınarı Harekatı ile birlikte CNN sahaya inip Türkiye'ye saldırı başlattı
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte bölgeye muhabirini gönderen CNN, Türkiye'nin sivilleri vurduğu yönünde kirli bir algı operasyonunun fitilini ateşledi.
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Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte bölgeye muhabirini gönderen CNN, Türkiye'nin sivilleri vurduğu yönünde kirli bir algı operasyonunun fitilini ateşledi.