Barış Pınarı Harekatı hakkında 5 kritik soru ve yanıtı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli Suriye Ordusu ile koordineli olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bir çok soru merak ediliyor. Bunlardan öne çıkanlar sorular ise Barış Pınarı Harekatı nedir? Bölgede hangi terör örgütleri faaliyette? Harekatın amacı nedir? Harekatın dayanağı nedir? Emsal operasyonlar hangileri? olarak ön plana çıkıyor. İşte operasyon ile ilgili marak edilen soruların yanıtı