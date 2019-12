Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin önemli açıklamalar

"Daha önce bir tanışıklıklarının olmadığı aşikar" diyen Bakan Soylu, "Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi. Elinde bir bıçak olup hiç tanımadığı bir insanı katledecek bir caniyle karşı karşıyayız" açıklamasını yaptı. Başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam ediyor, çünkü adliyede sizin söylediğiniz gibi sevk edildi. Söyledikleri var, söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor? Elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durumdur. Şu andan itibaren hem savcılık, kolluk kuvvetleri gerekli araştırmaları yaparak bunun nedeninin tam ne olduğunu ortaya koyacaklar. Daha önce bir tanışıklıkları olmadığı, böyle bir süreç içerisinde bulunmadıkları aşikar. Bunu farklı yöne evirebilecek bir bilgimiz de söz konusu değil. Şu ana kadar yapılan tespitlerde tanışıklıkları söz konusu değil. Farklı bir durum söz konusu. İnşallah bu durumu tamamen tespit edip, bu cinayetin neden ve niçin gerçekleştirildiği hususunu açıklayabiliriz. 'BİR CANİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'' Arkadaşlar yılbaşından bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık ve binlerce firariyi yakaladık ve devam ediyoruz. Bunların bir kısmı bunun gibi cezaevi firarisi, bir kısmı hüküm verilip kanun kaçağı durumunda olanlar var. Elbette ki bu kişi de sizin de bahsettiğiniz süreç içinde gerek başsavcılık çerçevesinde kanun kaçağı olduğu duyurularla her tarafa ifade ediliyor ve ekiplerimiz arıyor. Ama böyle bir meseleyle karşı karşıya kalınacağını ve her firarinin bir cinayet işleyebileceğine yönelik bir bilgimiz söz konusu değil. Bizim görevimiz bütün firarileri yakalamak ve adalete teslim etmektir. Hepimizin görevi bu. Elbette ki bu tip eleştiriler muhakkak olacaktır. Bütün bu eleştiriler bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Ve hakikaten evinde hiç tanımadığı bir insanı katledecek bir caniyle karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş ve bunu bir cinayete döndürmüş bir caniyle karşı karşıyayız. SORU: İNFAZ SİSTEMİ, DENETİMLİ SERBESTLİK, AÇIK CEZAEVİ DÜZENLEMESİNE NASIL BAKIYORSUNUZ? Arkadaşlar her uygulamayı eleştirebilme durumunda değiliz. Uygulama yapılıyor, açık-kapalı cezaevlerinde bazı uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalarla ilgili sürekli olarak bir olay başımıza geldiğinde eğer tüm sistemi değiştirebilecek bir adım atıyorsak orada da başka bir problem oluşuyor demektir. Bizim buna ait bir sistemimiz var ve bu sistem devam ediyor. Bu tip firari olaylar söz konusu olabilir. Bizim görevimiz, bunları anında yakalayıp normal yerine iade etmek. E bunu yaptığımız oluyor, yapamadığımız oluyor doğal olarak. Nasıl bulacaksınız bunu? Teknik takip yapmak zorundasınız. Üç gündür dört gündür Bursa’da kayıp dağcıları arıyoruz. Kayıp dağcı olduğunu biliyoruz ama bulamıyoruz. Bütün AFAD ekipleri, helikopterlerimiz bu işin içerisinde. Ki onlar kaçmak da istemiyorlar. Ama kaçmak isteyen, yakalanmak istemeyenlerle ilgili de elbette ki çaba sarf ediyoruz. Bu bütün Türkiye’nin bir güvenlik endişesiyle karşı karşıya olduğunu göstermiyor. Bir caniden bahsediyoruz, bir sapkından bahsediyoruz. Tanımadığı bir insan Bunun üzerinden alınabilecek bütün tedbirler; infaz sistemi şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı Türkiye'nin on yıllardır yürüyen hukuki sistemler var. Zamanın getirdiği ihtiyaçlar oluştuysa bunlar yapılacaktır. Bu şu demek değil, her şeyin çok kötü gittiği anlamına geliyor değil. Evet böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Bizim ihmalimizden midir, iki günlük firarinin bulunamamasının sorumluluğu nedir elbette ki değerlendiriyoruz.