Bakan Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Deniz Bayramoğlu'nun Elazığ depremiyle ilgili "Sizin unutamadığınız, gördüğünüz bir şey var mıydı?" sorusuna yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı.
Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Deniz Bayramoğlu'nun Elazığ depremiyle ilgili "Sizin unutamadığınız, gördüğünüz bir şey var mıydı?" sorusuna yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı.