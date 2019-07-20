Bahçeli'den AB'ye: Doğu Akdeniz'de ne işiniz var
MHP lideri Bahçeli AB'ye Doğu Akdeniz'le ilgili sert tepki göstererek "Yaptırımlarını alsınlar başlarına külah diye geçirsinler. AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi var" dedi.
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MHP lideri Bahçeli AB'ye Doğu Akdeniz'le ilgili sert tepki göstererek "Yaptırımlarını alsınlar başlarına külah diye geçirsinler. AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi var" dedi.