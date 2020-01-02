Azerin sözleri ayakta alkışlanır: Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Okan Bayülgen'in "Azeri Türkçesi" ifadelerine sinirlenerek, "Azeri demeyin, Azerbaycan Türkçesi deyin" dedi. "Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle gönüllerimize taht kuran Azerin, programdaki efsane konuşmasıyla unuttuğumuz sanatçılık değerlerini tekrar hatırlattı. Azerin, neden Azerice değil de Azerbaycan Türkçesi denilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı: "Bu bir siyasi seceredir. Yani siyasetin bizi yönlendirdiği ve bizi bölmek için kullandığı bir şey. Bir ağacın dallarını düşünün; bu dallarda Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan ve Türkmen... Kızılderililerin bile dillerinde çok Türkçe kelime var. Dünya siyaseti bizi birbirimizden ayırdığı için biz coğrafyamızın adını taşımışız. Azerbaycan'da yaşayanlar Azeri olmuş ama bizim Azeri ile hiçbir ilgimiz yok. Biz Türküz, dilimiz de Türk"