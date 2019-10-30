Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir
Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü’nün Barış Pınarı Harekâtı'nda Mehmetçiğin kahramanlığından etkilenerek yazdığı ve seslendirdiği Şanlı Türk Askerine şiiri sosyal medyada geniş yankı buldu.
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Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü’nün Barış Pınarı Harekâtı'nda Mehmetçiğin kahramanlığından etkilenerek yazdığı ve seslendirdiği Şanlı Türk Askerine şiiri sosyal medyada geniş yankı buldu.