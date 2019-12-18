Aydın'da otobüs şoförü aracında sinir krizi geçiren yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı
Aydın'da meydana gelen olayda, özel halk otobüs şoförü Muharrem Ateş, aracında sinir krizi geçiren yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Ateş, "O sırada midibüste toplam 8 yolcu vardı. Yolculardan da yardım istedim, sinir krizi geçiren kadının ellerini ovup, sıktığı çenesini açmaya çalıştılar. Önce ambulans çağırmayı düşündük, ama zamanında gelmeyeceğini düşünüp, normal güzergahımı değiştirip, rahatsızlanan yolcuyu Aydın Devlet Hastanesi'ne yetiştirdim" dedi.