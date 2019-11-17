Avcıların vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyiğin muhteşem dönüşü

Bilecik Söğüt'te bir geyiği avcılar av tüfeği ile vurdu. Üstüne bir de köpekler parçaladı. Köylülerin yaralı halde bulduğu kızıl geyik hemen tedavi altına alındı. Vücuduna 150'ye yakın dikiş atılan kızıl geyik hayati tehlikesini atlattı. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, geyiğin ilk geldiğinde kendinde olmadığı belirterek, "Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık. Ardından tıraş makinesi yaralı yerlerini tıraş yaparak, vücudundaki saçmaları çıkardık. Yaklaşık 150 dikiş attık. Muhtemelen yarın ayağa kalkar, hayati tehlikesi geçti. İyileşince doğal ortamına salacağız" dedi.