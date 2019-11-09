Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntüsü! İşte ilk kez izleyeceğiniz 43 saniyelik video

Yarın 10 Kasım Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü. O yıldönümü öncesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anlamlı bir görüntü paylaştı. Ersoy, paylaşımında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntüsü... Yıl 1930... Aylardan Kasım..." ifadelerine yer verdi. İşte bakanlık arşivlerinden çıkan Atatürk'ün Ege Vapuru'ndaki 43 saniyelik görüntüsü..