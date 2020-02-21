Atakan'dan annesine şok sözler

10 yaşındaki Atakan Kayalar kameralar karşısında annesine saygısızlık yaptı. Birkaç gün önce sosyal medyada bir paylaşım sonrasında gündeme gelen ve daha sonra televizyon kanallarında da boy gösteren Atakan Kayalar ve ailesi yine gündem oldu. Ortaya çıkan görüntülerde Atakan Kayalar'ın annesi bir konuyla ilgili fikir beyan ederken üzgün olduğunu belirtiyor, Atakan ise annesinin konuşmasını yarıda kesip "seni şuraya alalım" diyor. Bu durum sosyal medyada insanların tepkisini çekerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da son dakika açıklamasında o yaşta bir çocuğun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmadığını ifade etti.