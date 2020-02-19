Atakan, çoğumuzdan daha çok biliyor

Bir kitap fuarında dikkat çekilen ve videoya alınan 10 yaşındaki Atakan sosyal medyanın gündemine oturdu. Atakan'ın bu kadar ilgi çekmesinin sebebi ise sadece 5 ay gibi bir sürede 250 kitap okumuş olması. Yaşıtlarını bırakın iyi bir eğitim almış ortalama yetişkinden daha çok felsefi bilgiye sahip olması onu özel kılıyor. Küçük yaşına rağmen, Jean-Jacques Rousseau'dan Aristokles'e, Spinoza'dan Richard Dawkins'e bir çok batılı düşünür ve filozofun kitaplarını okumuş. Felsefi terimlerin kavramsal anlamıyla durmayıp bunu sorgulayan bir çocuk olması ülkemizdeki seküler ve yarı seküler kesimi adeta büyüledi. Atakan'ın okuduğu kitapların pozitif bilimlerden ziyade batı felsefesi içermesi ise seküler sosyal medya kullanıcılarında büyük sempati uyandırdı. Hakkında on binlerce olumlu yorum ve övgü yazıldı.