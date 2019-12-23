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Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın pizza aşkı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın oğulları Hamza Arda'nın keyifli anları sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü futbolcu, dün ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı. Arda ve Hamza'nın videosunu Aslıhan Doğan Turan çekti. Küçük Hamza'nın babasının pizza sever misin’ sorusuna pizza’ cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

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