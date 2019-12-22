  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9420
  • Euro
    6,5848
  • Altın
    282,5530
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
O Ses Türkiye Tuana Şahin kimdir? Masterchef Tuana Şahin O Ses Türkiye performansı izleme linki O Ses Türkiye Tuana Şahin kimdir? Masterchef Tuana Şahin O Ses Türkiye performansı izleme linki
Vosvos tutkunlarından alkışlanacak davranış: Kadınlar baş tacımız, cinsiyet ayrımcılığına hayır Vosvos tutkunlarından alkışlanacak davranış: Kadınlar baş tacımız, cinsiyet ayrımcılığına hayır
Aşk Ağlatır final bölümü bugün mü? Aşk Ağlatır son bölümü ne zaman? Aşk Ağlatır final bölümü bugün mü? Aşk Ağlatır son bölümü ne zaman?
Sivasspor 1 puanı uzatmada aldı Sivasspor 1 puanı uzatmada aldı
Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı
Kayserispor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM Kayserispor-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM
Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı
The Walking Dead çekimlerinde ölen dublörün ailesine 8,6 milyon dolar ödenecek The Walking Dead çekimlerinde ölen dublörün ailesine 8,6 milyon dolar ödenecek
Demet Akalın'dan Okan Kurt'a olay sözler: İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar! Demet Akalın'dan Okan Kurt'a olay sözler: İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar!
2020 yeni yıl kutlama mesajları.. 2020 yeni yıl resimleri haberimizde.. 2020 yeni yıl kutlama mesajları.. 2020 yeni yıl resimleri haberimizde..
Demet Akalın'dan Okan Kurt'a olay sözler: İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar! Demet Akalın'dan Okan Kurt'a olay sözler: İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar!
Hicaz’ın tarihine dair çarpıcı bilgi: Yerleşimleri Babil sürgününe kadar gider Hicaz’ın tarihine dair çarpıcı bilgi: Yerleşimleri Babil sürgününe kadar gider
HDP'li vekil 'dağda ölen teröristin ruhuna fatiha okudum' dedi CHP sahip çıktı: Fatiha'sına karışmayın ya! HDP'li vekil 'dağda ölen teröristin ruhuna fatiha okudum' dedi CHP sahip çıktı: Fatiha'sına karışmayın ya!
HDP'li vekil 'dağda ölen teröristin ruhuna fatiha okudum' dedi CHP sahip çıktı: Fatiha'sına karışmayın ya! HDP'li vekil 'dağda ölen teröristin ruhuna fatiha okudum' dedi CHP sahip çıktı: Fatiha'sına karışmayın ya!
Rusya, BMGK’nın Suriye’ye yardım kararını neden veto etti? Rusya, BMGK’nın Suriye’ye yardım kararını neden veto etti?
Başkan Erdoğan: (Libya'ya) Gerekirse karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz Başkan Erdoğan: (Libya'ya) Gerekirse karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz
85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Aralık ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Aralık ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
Rusya'nın BMGK'daki Suriye vetosunun arkasında ne var? Serdar Sement'ten çarpıcı açıklamalar Rusya'nın BMGK'daki Suriye vetosunun arkasında ne var? Serdar Sement'ten çarpıcı açıklamalar
Rafadan Tayfa Göbeklitepe ne zaman gösterime giriyor? Rafadan Tayfa Göbeklitepe vizyon tarihi Rafadan Tayfa Göbeklitepe ne zaman gösterime giriyor? Rafadan Tayfa Göbeklitepe vizyon tarihi
Fırat'ın doğusundaki birlikler bölgenin batısına kaydırılıyor Fırat'ın doğusundaki birlikler bölgenin batısına kaydırılıyor
MSÜ başvuru 2020 ne zaman? MSÜ 2020 sınavı hangi tarihte? MSÜ başvuru 2020 ne zaman? MSÜ 2020 sınavı hangi tarihte?
Sırp model Tanja Dukiç'i öldüresiye döven Türk organizatör mahkemede yalan rüzgarı estirdi Sırp model Tanja Dukiç'i öldüresiye döven Türk organizatör mahkemede yalan rüzgarı estirdi
İran'da grip salgını alarmı! Ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi İran'da grip salgını alarmı! Ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi
Yeni ABD krizi kapıda! Rusya ve Çin'in Suriye'ye yardım kararını neden veto ettiği ortaya çıktı Yeni ABD krizi kapıda! Rusya ve Çin'in Suriye'ye yardım kararını neden veto ettiği ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

VİDEO GALERİ

Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı

Antalya'da bir halı mağazasının ürünlerin elde kalmaması için başlattığı yüzde 70'e varan indirimler vatandaşlar arasında izdihama neden oldu. Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında kısa süreli tartışmalar çıkarken görevliler şaşkına döndü. Vatandaşlar arasında ezilme tehlikesi geçiren bir görevlinin, Abov yavaş yavaş, kişi başına birer tane ablacığım. Kişi başı birer tane. Ürünlere basmayın abov. Ablacım birer tane alın. Aman Allah’ım. Sesim kısıldı sözleri yaşadıklarını gözler önüne serdi.

EN ÇOK GÖRÜNTÜLENENLER