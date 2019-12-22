Antalya'da ucuz halı yorgan izdihamı! Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında tartışmalar çıktı

Antalya'da bir halı mağazasının ürünlerin elde kalmaması için başlattığı yüzde 70'e varan indirimler vatandaşlar arasında izdihama neden oldu. Aynı ürünü sahiplenen kişiler arasında kısa süreli tartışmalar çıkarken görevliler şaşkına döndü. Vatandaşlar arasında ezilme tehlikesi geçiren bir görevlinin, Abov yavaş yavaş, kişi başına birer tane ablacığım. Kişi başı birer tane. Ürünlere basmayın abov. Ablacım birer tane alın. Aman Allah’ım. Sesim kısıldı sözleri yaşadıklarını gözler önüne serdi.