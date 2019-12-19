Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı

Antalya'da otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren 45 yaşındaki Birol Arıkan, o sırada yol uygulaması yapan trafik polislerinin müdahalesi sayesinde kurtuldu. Aracını uygulama noktasına park ederek polislerden 'Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin' diyerek yardım istedi. Hastaneye yetiştirilen Arıkan kalbinin durmasına rağmen doktorlar tarafından hayata döndürüldü. Burada en önemli olan olay müdahalenin zamanında yapılmasıydı diyen Arıkan, "Şu anda hayattaysam polisin yardımıyla oldu" dedi.