Antalya otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü

Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldüAntalya'nın Manavgat ilçesinde, Deniz B. (28), boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. ile otomobiliyle giderken, tüfekle vuruldu. Otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Deniz B. (28), boşanma aşamasında olduğu eşi M.B. ile otomobiliyle giderken, tüfekle vuruldu. Deniz B., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, beraberindeki eşi gözaltına alındı.