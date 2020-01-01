Ankara'da apartman yangını: 4 ölü, çok sayıda yaralı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı çok sayıda kişi tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı çok sayıda kişi tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.