Ankara’daki "gözde bir lisede" sınıfta ders anlatılırken sigara içildi!

Sosyal medyada paylaşan video kısa sürede gündem oldu. Söz konusu görüntülerde bir öğrenci, öğretmeni ders anlatırken sınıfta gizli gizli sigara içtiği görüldü. Videoda arkadaşının "duman içeri geliyor" sözleri duyuluyor. Üstelik yüksek gürültüye ortasında öğretmenin ders anlatmaya çalışması çarpıcı anlara sahne oldu. Tepkiler kısa sürede kamuoyunda gündem oldu. Bir vatandaş görüntüler hakkında "Okulların en büyük sorunu disiplinsizliktir" yorumunda bulundu.