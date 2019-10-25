Ankara Büyükşehir'den X-ray ve metal dedektör ile yapılan güvenlik uygulaması hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaray ve metro istasyonlarında X-ray ve metal dedektör ile yapılan güvenlik uygulaması hakkında açıklama yaptı. Açıklaya göre; "Barış Pınarı Harekatı sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine Ankara Valiliği ve Emniyet birimlerinden gelen talep doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemiz, ANKARAY, Metro İstasyonlarında X-Ray ve Metal kapı dedektörleri ile güvenlik tedbirlerini zorunlu olarak artırmıştır" ifadelerine yer verildi...