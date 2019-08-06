Akrabalarından aldığı 382 bin dolar geri veremeyen iş adamı, paralar çalındı süsü verdi

Bahçelievler'de akrabalarından yatırım yapmak için 382 bin dolar alan iş adamı, parayı geri veremeyince akıllara durgunluk veren bir hırsızlık senaryosu devreye soktu. Paraların çalındığı süsünü veren iş adamının oyunu polis bozdu. Olay, Bahçelievler'de meydana geldi. Yasin D. (41), isimli bir iş adamı geçen yıl akrabalarından işletilsin diye 382 bin dolar aldı. İş adamı aradan geçen bir yıl içerisinde elindeki parayı harcadı. İş adamı Yasin D. parayı aileye ödeme günü yaklaşınca iş ortağı Tekin Z. (46) ile akıllara durgunluk veren bir plan yaptı.