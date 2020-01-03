Akademisyen Ceren Damar'ın anısı meslektaşlarının seslendirdiği ağıtla ölümsüzleşti

Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in anısı, söz ve müziğini sanatçı-akademisyen Prof. Erol Parlak'ın yazdığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği "Ceren Öğretmen Ağıdı" ile kuşaktan kuşağa aktarılacak. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in 2 Ocak 2019'da öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti.