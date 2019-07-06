AK Parti'den sistem güncellemesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tartışılmaya açılmasına ilişkin muhalefet cephesinden gelen açıklamaların sorulması üzerine Çelik, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" yanıtını verdi.