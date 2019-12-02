AK Parti'den 'İstanbul Şehir Üniversitesi'ne dair açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalara ilişkin, "Bir üniversite meselesinin bu şekilde siyasallaşmasından da fevkalade muzdaribiz. Bu kadar üniversite açmış Cumhurbaşkanımıza dönük olarak, hükümetlerimize, partimize dönük olarak kullanılan bu ifadeler tamamen yanlıştır, kınanması gereken ifadelerdir. Esasında burada kamu bir yük almaktadır. Yani üniversitenin yanlış yönetilmesinden doğan zaafı gidermek için borçları kapatmak, bu borçları devralarak bir yük almaktadır." dedi.