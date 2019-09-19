Ailesiyle uyuyan çocuğu kaçırmaya çalışırken yakalandı
Hindistan'da bir adam, ailesiyle açık havada uyuyan 4 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalıştı. Olay sırasında uyanan anne, çocuğunu kucağına alınca, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.
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Hindistan'da bir adam, ailesiyle açık havada uyuyan 4 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalıştı. Olay sırasında uyanan anne, çocuğunu kucağına alınca, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.